Виталий Петров назвал искусственными обгоны по новым правилам Формулы-1

Виталий Петров назвал искусственными обгоны по новым правилам Формулы-1
Бывший пилот Формулы-1 россиянин Виталий Петров раскритиковал обгоны в серии после изменения регламента.

«Мы видели борьбу в Шанхае между теми же двумя пилотами «Феррари» — что они прям долго между собой менялись местами, и непонятно, кто там лучше сохранил резину.

Борьба, безусловно, присутствовала. Сейчас обгоны не выглядят так эффективно, как это выглядело раньше, Когда нужно было встать в слипстрим и ехать прямо позади машины, чтобы подобраться на уровень атаки. А сейчас многое зависит от того, насколько ты грамотнее расходуешь свою батарею, когда ты можешь нажать эту так называемую «марио-кнопку».

Конечно, сегодня пока что это выглядит более искусственно, и пилоты, наверное, просто больше во время езды концентрируются на том, где они могут проехать поворот без использования энергии, чтобы потом её задействовать её на прямой и обогнать соперника. Пока обгоны немного искусственные», — сказал Петров в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Алексеевой.

