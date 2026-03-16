Боттас покинул Шанхай вместе с Хэмилтоном и Расселлом на частном самолёте Вольфа

Финский пилот «Кадиллака» Валттери Боттас опубликовал в своём аккаунте в социальной сети X фотографию из частного самолёта руководителя команды «Мерседес» Тото Вольфа после завершения Гран-при Китая.

Валттери Боттас, Джордж Расселл, Льюис Хэмилтон, Тото и Сьюзи Вольф, а также девушка Расселла — Кармен Монтеро Мундт Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

«Спасибо, что подвёз до дома, Тото», — подписал снимок Боттас.

На снимке также запечатлены пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, экс-пилот немецкой конюшни Льюис Хэмилтон, ныне выступающий за «Феррари», а также супруга Вольфа Сьюзи и девушка Расселла — Кармен Монтеро Мундт.

Свою вторую гонку за американскую команду-дебютанта в Формуле-1 Боттас завершил на 13-м месте. Его напарник Серхио «Чеко» Перес приехал 15-м.