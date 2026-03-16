Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Боттас покинул Шанхай вместе с Хэмилтоном и Расселлом на частном самолёте Вольфа

Комментарии

Финский пилот «Кадиллака» Валттери Боттас опубликовал в своём аккаунте в социальной сети X фотографию из частного самолёта руководителя команды «Мерседес» Тото Вольфа после завершения Гран-при Китая.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267
Валттери Боттас, Джордж Расселл, Льюис Хэмилтон, Тото и Сьюзи Вольф, а также девушка Расселла — Кармен Монтеро Мундт

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

«Спасибо, что подвёз до дома, Тото», — подписал снимок Боттас.

На снимке также запечатлены пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, экс-пилот немецкой конюшни Льюис Хэмилтон, ныне выступающий за «Феррари», а также супруга Вольфа Сьюзи и девушка Расселла — Кармен Монтеро Мундт.

Свою вторую гонку за американскую команду-дебютанта в Формуле-1 Боттас завершил на 13-м месте. Его напарник Серхио «Чеко» Перес приехал 15-м.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android