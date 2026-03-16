Боттас покинул Шанхай вместе с Хэмилтоном и Расселлом на частном самолёте Вольфа

Финский пилот «Кадиллака» Валттери Боттас опубликовал в своём аккаунте в социальной сети X фотографию из частного самолёта руководителя команды «Мерседес» Тото Вольфа после завершения Гран-при Китая.
Валттери Боттас, Джордж Расселл, Льюис Хэмилтон, Тото и Сьюзи Вольф, а также девушка Расселла — Кармен Монтеро Мундт
Фото: Из личного архива Валттери Боттаса
«Спасибо, что подвёз до дома, Тото», — подписал снимок Боттас.
На снимке также запечатлены пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, экс-пилот немецкой конюшни Льюис Хэмилтон, ныне выступающий за «Феррари», а также супруга Вольфа Сьюзи и девушка Расселла — Кармен Монтеро Мундт.
Свою вторую гонку за американскую команду-дебютанта в Формуле-1 Боттас завершил на 13-м месте. Его напарник Серхио «Чеко» Перес приехал 15-м.
- 16 марта 2026
-
18:20
-
17:51
-
17:33
-
17:20
-
16:55
-
16:25
-
15:04
-
13:51
-
12:25
-
11:43
-
10:39
-
09:50
-
02:14
-
00:43
-
00:17
- 15 марта 2026
-
23:49
-
22:18
-
21:49
-
21:28
-
20:37
-
19:26
-
18:22
-
17:25
-
16:58
-
16:33
-
16:25
-
15:58
-
15:36
-
15:05
-
14:59
-
14:18
-
13:53
-
13:40
-
13:21
-
13:03