Агентство Колапинто призвало болельщиков не угрожать Окону после столкновения в Китае

Компания Bullet Sports Management, представляющая интересы пилота «Альпин» Франко Колапинто, выступила с обращением к болельщикам юноши после инцидента с пилотом «Хааса» Эстебаном Оконом на Гран-при Китая.

Сначала в аккаунте агентства в социальной сети Х появился пост с сожалением о контакте между аргентинцем и французом, из-за которого Колапинто откатился с седьмой позиции на 12-ю. Окон, в свою очередь, получил 10-секундный штраф за столкновение.

Спустя восемь минут Bullet Sports Management опубликовало новое сообщение:

«Обращение к общественности: просим вас не отправлять сообщения с угрозами или призывами к насилию в адрес Эстебана, его семьи или команды «Хаас». Это не изменит факта аварии и лишь бросает тень на фанатское сообщество Франко. Спасибо за вашу конструктивную и уважительную поддержку!»

Колапинто в итоге финишировал 10-м и набрал одно очко. Окон приехал 14-м.