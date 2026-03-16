Агентство Колапинто призвало болельщиков не угрожать Окону после столкновения в Китае

Компания Bullet Sports Management, представляющая интересы пилота «Альпин» Франко Колапинто, выступила с обращением к болельщикам юноши после инцидента с пилотом «Хааса» Эстебаном Оконом на Гран-при Китая.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

Сначала в аккаунте агентства в социальной сети Х появился пост с сожалением о контакте между аргентинцем и французом, из-за которого Колапинто откатился с седьмой позиции на 12-ю. Окон, в свою очередь, получил 10-секундный штраф за столкновение.

Спустя восемь минут Bullet Sports Management опубликовало новое сообщение:

«Обращение к общественности: просим вас не отправлять сообщения с угрозами или призывами к насилию в адрес Эстебана, его семьи или команды «Хаас». Это не изменит факта аварии и лишь бросает тень на фанатское сообщество Франко. Спасибо за вашу конструктивную и уважительную поддержку!»

Колапинто в итоге финишировал 10-м и набрал одно очко. Окон приехал 14-м.

