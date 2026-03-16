Главная Авто Новости

«Это было действительно мило». Кими Антонелли — о поддержке со стороны Янника Синнера

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли вернулся в Италию после триумфальной победы на Гран-при Китая. Для итальянских гонщиков этот успех стал первым за последние 20 лет.

В аэропорту Болоньи 19-летний чемпион поделился эмоциями и рассказал о поддержке со стороны известного теннисиста Янника Синнера.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«Я действительно рад этой победе и тому, что вернул итальянский флаг на самую высокую ступеньку пьедестала, но это только начало, и я надеюсь продолжить в том же духе.

Я получил много сообщений и был очень удивлён посвящением Янника в Индиан-Уэллсе. Я написал ему, потому что это мне очень понравилось, это было действительно мило», — приводит слова Антонелли издание Il Gazzettino.

