«Это было действительно мило». Кими Антонелли — о поддержке со стороны Янника Синнера
Поделиться
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли вернулся в Италию после триумфальной победы на Гран-при Китая. Для итальянских гонщиков этот успех стал первым за последние 20 лет.
В аэропорту Болоньи 19-летний чемпион поделился эмоциями и рассказал о поддержке со стороны известного теннисиста Янника Синнера.
Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267
«Я действительно рад этой победе и тому, что вернул итальянский флаг на самую высокую ступеньку пьедестала, но это только начало, и я надеюсь продолжить в том же духе.
Я получил много сообщений и был очень удивлён посвящением Янника в Индиан-Уэллсе. Я написал ему, потому что это мне очень понравилось, это было действительно мило», — приводит слова Антонелли издание Il Gazzettino.
Связанная новость:
Комментарии
- 16 марта 2026
-
18:20
-
17:51
-
17:33
-
17:20
-
16:55
-
16:25
-
15:04
-
13:51
-
12:25
-
11:43
-
10:39
-
09:50
-
02:14
-
00:43
-
00:17
- 15 марта 2026
-
23:49
-
22:18
-
21:49
-
21:28
-
20:37
-
19:26
-
18:22
-
17:25
-
16:58
-
16:33
-
16:25
-
15:58
-
15:36
-
15:05
-
14:59
-
14:18
-
13:53
-
13:40
-
13:21
-
13:03