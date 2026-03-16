«Это было действительно мило». Кими Антонелли — о поддержке со стороны Янника Синнера

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли вернулся в Италию после триумфальной победы на Гран-при Китая. Для итальянских гонщиков этот успех стал первым за последние 20 лет.

В аэропорту Болоньи 19-летний чемпион поделился эмоциями и рассказал о поддержке со стороны известного теннисиста Янника Синнера.

«Я действительно рад этой победе и тому, что вернул итальянский флаг на самую высокую ступеньку пьедестала, но это только начало, и я надеюсь продолжить в том же духе.

Я получил много сообщений и был очень удивлён посвящением Янника в Индиан-Уэллсе. Я написал ему, потому что это мне очень понравилось, это было действительно мило», — приводит слова Антонелли издание Il Gazzettino.