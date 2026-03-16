Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Старость подкралась». Расселл объяснил происхождение синяка под глазом

Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, как получил синяк под глазом перед Гран-при Китая. Видео с объяснением было опубликовано пресс-службой команды.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

В машине по пути на автодром в Шанхае вместе с девушкой Кармен Монтеро Мундт британец ответил на вопрос о своей травме.

Голос за кадром. Могу ли я увидеть твой глаз, Джордж?

Джордж. Я сегодня утром не смотрел, он всё ещё красный или нет? Может, немного пошло на спад?

Кармен. Теперь он стал немного фиолетовым.

Джордж. Он стал фиолетовым?

Голос за кадром. Что случилось?

Джордж. Думаю, старость подкралась. Я пошёл в туалет ночью, а когда возвращался с выключенным светом, врезался прямо в стену. Это было несколько дней назад. Так что возраст даёт о себе знать. Спорим, с Кими [Антонелли] такого не случится, — сказал Расселл в видео.

Антонелли справился, но Расселлу он не соперник. Итоги Гран-при Китая Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android