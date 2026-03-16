«Старость подкралась». Расселл объяснил происхождение синяка под глазом

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, как получил синяк под глазом перед Гран-при Китая. Видео с объяснением было опубликовано пресс-службой команды.

В машине по пути на автодром в Шанхае вместе с девушкой Кармен Монтеро Мундт британец ответил на вопрос о своей травме.

Голос за кадром. Могу ли я увидеть твой глаз, Джордж?

Джордж. Я сегодня утром не смотрел, он всё ещё красный или нет? Может, немного пошло на спад?

Кармен. Теперь он стал немного фиолетовым.

Джордж. Он стал фиолетовым?

Голос за кадром. Что случилось?

Джордж. Думаю, старость подкралась. Я пошёл в туалет ночью, а когда возвращался с выключенным светом, врезался прямо в стену. Это было несколько дней назад. Так что возраст даёт о себе знать. Спорим, с Кими [Антонелли] такого не случится, — сказал Расселл в видео.