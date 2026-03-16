Оруджев объяснил, почему пока не верит, что Хэмилтон вернулся на прежний уровень

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев усомнился в том, что третье место Льюиса Хэмилтона в гонке на Гран-при Китая свидетельствует о возвращении британца на прежний уровень.

«Напомню, год назад все писали о возвращении Льюиса после победы в спринте в Шанхае. Как это закончилось, мы видели. Это Китай, Льюис традиционно здесь силён. Посмотрим, что дальше будет», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Напомним, Льюис Хэмилтон показал лучшее время, чем Шарль Леклер, в обеих квалификационных сессиях. В спринте он финишировал позади напарника, однако в основной гонке опередил его, что позволило ему впервые подняться на подиум в составе «Феррари».