Оруджев объяснил, почему пока не верит, что Хэмилтон вернулся на прежний уровень
Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев усомнился в том, что третье место Льюиса Хэмилтона в гонке на Гран-при Китая свидетельствует о возвращении британца на прежний уровень.
Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267
«Напомню, год назад все писали о возвращении Льюиса после победы в спринте в Шанхае. Как это закончилось, мы видели. Это Китай, Льюис традиционно здесь силён. Посмотрим, что дальше будет», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».
Напомним, Льюис Хэмилтон показал лучшее время, чем Шарль Леклер, в обеих квалификационных сессиях. В спринте он финишировал позади напарника, однако в основной гонке опередил его, что позволило ему впервые подняться на подиум в составе «Феррари».
