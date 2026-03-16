Матч-центр:
Главная Авто Новости

Оруджев объяснил, почему пока не верит, что Хэмилтон вернулся на прежний уровень

Оруджев объяснил, почему пока не верит, что Хэмилтон вернулся на прежний уровень
Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев усомнился в том, что третье место Льюиса Хэмилтона в гонке на Гран-при Китая свидетельствует о возвращении британца на прежний уровень.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«Напомню, год назад все писали о возвращении Льюиса после победы в спринте в Шанхае. Как это закончилось, мы видели. Это Китай, Льюис традиционно здесь силён. Посмотрим, что дальше будет», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Напомним, Льюис Хэмилтон показал лучшее время, чем Шарль Леклер, в обеих квалификационных сессиях. В спринте он финишировал позади напарника, однако в основной гонке опередил его, что позволило ему впервые подняться на подиум в составе «Феррари».

Сейчас читают:
Бодрый Гран-при Китая: первая победа Антонелли и первый подиум Хэмилтона в «Феррари»!
