Виталий Петров предрёк разлад в «Феррари» из-за борьбы Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал борьбу между гонщиками «Феррари» Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером на Гран-при Китая.

«По поводу борьбы Льюиса и Леклера. [Фредерик] Вассёр им уже маякнул о том, что даёт возможность побороться между собой. Но уже выдавливание было, и ругательства Леклера в спринтерской гонке также были. Поэтому наблюдаем за развитием событий, где есть высокая вероятность разлада в команде на фоне соперничества.

[...] Если ещё раз вернуться к «Феррари» и посмотреть на борьбу их пилотов со сменой позиций на каждом круге, то пока это выглядит как в игре «Марио». Нажал на кнопку — обогнал, не нажал — остался сзади. Получается, что всё зависит от того, кто как сохранил батарею и кто кого переиграл в этом компоненте», — написал Петров в своём телеграм-канале.