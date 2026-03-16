Главная Авто Новости

Виталий Петров предрёк разлад в «Феррари» из-за борьбы Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера
Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал борьбу между гонщиками «Феррари» Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером на Гран-при Китая.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«По поводу борьбы Льюиса и Леклера. [Фредерик] Вассёр им уже маякнул о том, что даёт возможность побороться между собой. Но уже выдавливание было, и ругательства Леклера в спринтерской гонке также были. Поэтому наблюдаем за развитием событий, где есть высокая вероятность разлада в команде на фоне соперничества.

[...] Если ещё раз вернуться к «Феррари» и посмотреть на борьбу их пилотов со сменой позиций на каждом круге, то пока это выглядит как в игре «Марио». Нажал на кнопку — обогнал, не нажал — остался сзади. Получается, что всё зависит от того, кто как сохранил батарею и кто кого переиграл в этом компоненте», — написал Петров в своём телеграм-канале.

