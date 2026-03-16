Оруджев: видел онборд Алонсо — это ужасно. Невероятно, что он проезжает столько кругов

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал ситуацию с вибрациями в машине испанского пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, с которыми двухкратный чемпион мира столкнулся во время гонки на Гран-при Китая.

«Видел онборд — это ужасно. Во многих гоночных машинах на круге выезда из боксов и первом круге вибраций даже больше, ведь всё холодное. Помню, что в Формуле «Рено» 2.0 и 3.5 это было достаточно неприятно. Но ты знал, что такое состояние продлится пару минут, а потом пройдёт. Невероятно, что Фернандо проезжает с такой вибрацией столько кругов!» — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».