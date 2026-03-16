Оруджев ответил, есть ли ещё у Норриса шанс сохранить чемпионский титул

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев оценил перспективы британского пилота «Макларена» Ландо Норриса сохранить чемпионский титул после двух этапов Формулы-1 сезона-2026.

«Конечно, нет — «Макларены» уже очень далеко позади. Это если говорить про очки. И так же очень далеко, если говорить про машину», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Напомним, 26-летний гонщик в первой гонке сезона — Гран-при Австралии — занял пятое место и смог принесли команде 10 баллов. В Шанхае Норрис не смог выехать на стартовую решётку до закрытия пит-лейна из-за проблем с электроникой.