Антонелли извинился перед Хаджаром за столкновение в спринте во время Гран-при Китая

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли принёс извинения гонщику «Ред Булл» Исаку Хаджару за инцидент в спринтерской гонке Гран-при Китая. Итальянец столкнулся с французом в шестом повороте первого круга, повредив ему машину, за что получил 10-секундный штраф.
«Конечно, в субботу это была однозначно моя вина. Я задел его не специально и испортил ему гонку. Я беру на себя ответственность. После спринта я, разумеется, пошёл извиняться, но он был под влиянием эмоций. Мы знаем, каким Исак бывает иногда, особенно в пылу борьбы, так что меня это особо не беспокоило. Сейчас уже всё нормально», — приводит слова Антонелли издание Le Parisien.
Напомним, сразу после гонки Хаджар отказался пожать руку Антонелли и жёстко высказался о случившемся: «Не понимаю, почему он так перевозбудился, если учитывать, что под ним ракета — он всё равно отыграет позиции».
- 16 марта 2026
-
21:00
-
20:52
-
20:18
-
19:30
-
19:20
-
18:52
-
18:20
-
17:51
-
17:33
-
17:20
-
16:55
-
16:25
-
15:04
-
13:51
-
12:25
-
11:43
-
10:39
-
09:50
-
02:14
-
00:43
-
00:17
- 15 марта 2026
-
23:49
-
22:18
-
21:49
-
21:28
-
20:37
-
19:26
-
18:22
-
17:25
-
16:58
-
16:33
-
16:25
-
15:58
-
15:36
-
15:05