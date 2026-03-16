Антонелли извинился перед Хаджаром за столкновение в спринте во время Гран-при Китая

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли принёс извинения гонщику «Ред Булл» Исаку Хаджару за инцидент в спринтерской гонке Гран-при Китая. Итальянец столкнулся с французом в шестом повороте первого круга, повредив ему машину, за что получил 10-секундный штраф.

«Конечно, в субботу это была однозначно моя вина. Я задел его не специально и испортил ему гонку. Я беру на себя ответственность. После спринта я, разумеется, пошёл извиняться, но он был под влиянием эмоций. Мы знаем, каким Исак бывает иногда, особенно в пылу борьбы, так что меня это особо не беспокоило. Сейчас уже всё нормально», — приводит слова Антонелли издание Le Parisien.

Напомним, сразу после гонки Хаджар отказался пожать руку Антонелли и жёстко высказался о случившемся: «Не понимаю, почему он так перевозбудился, если учитывать, что под ним ракета — он всё равно отыграет позиции».