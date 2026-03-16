«Я просто обожаю его». Хэмилтон рассказал, с каким актёром мечтает встретиться
Поделиться
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон признался, что давно мечтает познакомиться с легендарным актёром и мастером боевых искусств.
Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267
«Одна из вещей, которую я очень хочу сделать — это встретиться с Джеки Чаном. Я так сильно хочу с ним познакомиться. Если кто-нибудь его знает, передайте ему. Каждый год, когда я приезжаю сюда (в Китай. — Прим. «Чемпионата»), я пытаюсь встретиться с ним.
Я просто обожаю его — смотрю его фильмы, люблю его энергию. Он просто лучший. Джеки Чан — мой любимый», — сказал Хэмилтон во время фан-встречи в рамках второго этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Китая.
Переводчик, обращаясь к китайской публике, с юмором добавил: «Есть ли среди присутствующих кто-нибудь, у кого есть WeChat Джеки Чана? Сразу отправьте ему сообщение».
Комментарии
- 16 марта 2026
-
22:58
-
22:39
-
22:05
-
21:53
-
21:00
-
20:52
-
20:18
-
19:30
-
19:20
-
18:52
-
18:20
-
17:51
-
17:33
-
17:20
-
16:55
-
16:25
-
15:04
-
13:51
-
12:25
-
11:43
-
10:39
-
09:50
-
02:14
-
00:43
-
00:17
- 15 марта 2026
-
23:49
-
22:18
-
21:49
-
21:28
-
20:37
-
19:26
-
18:22
-
17:25
-
16:58
-
16:33