«Я просто обожаю его». Хэмилтон рассказал, с каким актёром мечтает встретиться

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон признался, что давно мечтает познакомиться с легендарным актёром и мастером боевых искусств.

«Одна из вещей, которую я очень хочу сделать — это встретиться с Джеки Чаном. Я так сильно хочу с ним познакомиться. Если кто-нибудь его знает, передайте ему. Каждый год, когда я приезжаю сюда (в Китай. — Прим. «Чемпионата»), я пытаюсь встретиться с ним.

Я просто обожаю его — смотрю его фильмы, люблю его энергию. Он просто лучший. Джеки Чан — мой любимый», — сказал Хэмилтон во время фан-встречи в рамках второго этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Китая.

Переводчик, обращаясь к китайской публике, с юмором добавил: «Есть ли среди присутствующих кто-нибудь, у кого есть WeChat Джеки Чана? Сразу отправьте ему сообщение».