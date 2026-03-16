Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я просто обожаю его». Хэмилтон рассказал, с каким актёром мечтает встретиться

Комментарии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон признался, что давно мечтает познакомиться с легендарным актёром и мастером боевых искусств.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«Одна из вещей, которую я очень хочу сделать — это встретиться с Джеки Чаном. Я так сильно хочу с ним познакомиться. Если кто-нибудь его знает, передайте ему. Каждый год, когда я приезжаю сюда (в Китай. — Прим. «Чемпионата»), я пытаюсь встретиться с ним.

Я просто обожаю его — смотрю его фильмы, люблю его энергию. Он просто лучший. Джеки Чан — мой любимый», — сказал Хэмилтон во время фан-встречи в рамках второго этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Китая.

Переводчик, обращаясь к китайской публике, с юмором добавил: «Есть ли среди присутствующих кто-нибудь, у кого есть WeChat Джеки Чана? Сразу отправьте ему сообщение».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android