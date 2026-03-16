Китайский конгломерат BYD может войти в Ф-1 через покупку существующей команды — AMuS

Китайский автопроизводитель BYD рассматривает возможность выхода в Формулу-1 не только в качестве новой команды, но и через приобретение одного из существующих коллективов. Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport.

По информации немецкого издания, основными кандидатами на поглощение считаются «Альпин» и «Астон Мартин». Французская команда выглядит привлекательной базой после перехода на моторы «Мерседеса», однако 76% её акций принадлежат «Рено», который не спешит расставаться с активом. При этом доля Otro Capital, составляющая 24%, уже вызывает интерес со стороны инвесторов, включая бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

Источник также сообщает, что британская команда Лоуренса Стролла переживает тяжёлый период из-за проблем с силовой установкой «Хонды». На фоне провальных результатов первых этапов чемпионата владелец «Астон Мартин» испытывает колоссальное давление, однако информации о возможной продаже коллектива не поступало.

У BYD нет опыта в автоспорте, поэтому создание команды с нуля считается рискованным сценарием. Покупка готовой структуры выглядит более реалистичным вариантом для китайского гиганта, который в 2025 году продал 4,6 млн автомобилей и является мировым лидером по производству электромобилей.