Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Авто Новости

«Иногда люди просто выдумывают». Норрис — о словах Хэмилтона про спецрежим «Мерседеса»

«Иногда люди просто выдумывают». Норрис — о словах Хэмилтона про спецрежим «Мерседеса»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис не согласился с предположением Льюиса Хэмилтона из «Феррари» о том, что «Мерседес» использует в квалификации скрытый режим, дающий дополнительную скорость. Ранее семикратный чемпион мира выразил мнение, что его бывшая команда активирует особые настройки во втором сегменте, что позволяет резко прибавлять по сравнению с соперниками.

«Нет, у нас его (речь о специальном режиме. — Прим. «Чемпионата») нет. Может быть, Льюис ещё помнит старые времена, когда такое действительно было.

Думаю ли я, что «Мерседес» снова использует какой-то особый режим в квалификации, не делясь им с клиентами? Нет. Иногда люди просто выдумывают», — приводит слова Норриса издание Motorsport-Total.

Напомним, в сезоне 2026 года Формулы-1 «Макларен» находится в статусе клиентской команды, закупая силовые установки у «Мерседеса».

4 схода ещё до старта, битва за подиум и невезение Ферстаппена. Каким был Гран-при Китая
