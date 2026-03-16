Льюис Хэмилтон заподозрил «Мерседес» в использовании скрытого режима в квалификации

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон предположил, что его бывшая команда «Мерседес» располагает специальным режимом, который активируется в квалификации и даёт преимущество над соперниками. Британец обратил внимание на резкий скачок темпа немецкой команды во втором сегменте.

«Я долгое время был в «Мерседесе» и знаю, что там происходит. В квалификации у них есть специальный режим, который они могут активировать. Это похоже на «Режим вечеринки» в старые времена. Когда начинается Q2, они просто его включают. Чем бы это ни было, у нас, к сожалению, такого нет. В гонке этот режим им недоступен.

В Q1 мы всегда рядом — отстаём на десятую или около того. В Q2 они делают большой шаг, и вдруг разница составляет полсекунды. Это много. Нам нужно выяснить, что именно они делают», — приводит слова Хэмилтона издание Auto Motor und Sport.

Напомним, так называемый «Режим вечеринки» был запрещён Международной автомобильной федерацией (ФИА) ещё в 2020 году технической директивой TD037/20, однако Хэмилтон не исключает, что «Мерседес» нашёл способ обходить ограничения за счёт особого энергоменеджмента.