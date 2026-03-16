«Это совсем нехорошо». Вольф — о шумихе вокруг Антонелли после победы в Китае

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил опасение, что первая победа Андреа Кими Антонелли в Формуле-1 вызовет чрезмерную шумиху, которая может навредить 19-летнему итальянцу. Антонелли выиграл Гран-при Китая, став первым гонщиком из Италии за последние 20 лет, кому покорилось это достижение. Предыдущим триумфатором был Джанкарло Физикелла. При этом ни один итальянец не выигрывал чемпионский титул с 1953 года.

«Прежде всего можно предвидеть ажиотаж, который сейчас начнётся, особенно в Италии. Я уже представляю себе заголовки: «Чемпион мира, великий Кими» и тому подобное. А это совсем нехорошо, потому что ошибки обязательно будут.

Он всего лишь мальчишка, так что о чемпионстве пока даже думать рано. У нас хорошая машина, которая на данном этапе способна побеждать. Посмотрим, какие политические интриги развернутся в ближайшие недели и месяцы, но на данный момент это машина, способная побеждать.

У обоих [пилотов] равные шансы, однако пока рано говорить о победе в чемпионате, и я думаю, что ему как молодому гонщику просто нужно набраться опыта. К тому же у него в напарниках фантастический гонщик, который на восемь лет дольше него занимает эту позицию», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.