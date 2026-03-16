Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это совсем нехорошо». Вольф — о шумихе вокруг Антонелли после победы в Китае

Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил опасение, что первая победа Андреа Кими Антонелли в Формуле-1 вызовет чрезмерную шумиху, которая может навредить 19-летнему итальянцу. Антонелли выиграл Гран-при Китая, став первым гонщиком из Италии за последние 20 лет, кому покорилось это достижение. Предыдущим триумфатором был Джанкарло Физикелла. При этом ни один итальянец не выигрывал чемпионский титул с 1953 года.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«Прежде всего можно предвидеть ажиотаж, который сейчас начнётся, особенно в Италии. Я уже представляю себе заголовки: «Чемпион мира, великий Кими» и тому подобное. А это совсем нехорошо, потому что ошибки обязательно будут.

Он всего лишь мальчишка, так что о чемпионстве пока даже думать рано. У нас хорошая машина, которая на данном этапе способна побеждать. Посмотрим, какие политические интриги развернутся в ближайшие недели и месяцы, но на данный момент это машина, способная побеждать.

У обоих [пилотов] равные шансы, однако пока рано говорить о победе в чемпионате, и я думаю, что ему как молодому гонщику просто нужно набраться опыта. К тому же у него в напарниках фантастический гонщик, который на восемь лет дольше него занимает эту позицию», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

Сейчас читают:
Бодрый Гран-при Китая: первая победа Антонелли и первый подиум Хэмилтона в «Феррари»!
Бодрый Гран-при Китая: первая победа Антонелли и первый подиум Хэмилтона в «Феррари»!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android