Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя считает, что Ф-1 должна «указать на дверь» Ферстаппену и Норрису за неуважение

Монтойя считает, что Ф-1 должна «указать на дверь» Ферстаппену и Норрису за неуважение
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя раскритиковал пилотов Макса Ферстаппена («Ред Булл») и Ландо Норриса («Макларен») за неуважительные высказывания в адрес нового регламента. Одержавший за карьеру семь побед в Гран-при Монтойя считает, что пилоты перешли все границы.

«В какой-то момент Формуле-1 нужно поступить так же, как это делается в спортивном мире США: тем, кто не уважает этот вид спорта, следует показать на дверь. Они могут уйти или получить штраф, чтобы по-настоящему научиться уважать то, чем занимаются. Вот что я бы сделал.

Ничего страшного, что у людей есть своё мнение. Я не говорю, что им это должно нравиться, но издеваться над Формулой-1 и сравнивать её с «Марио Карт»… Этого Формула-1 не должна допускать», — приводит слова Монтойи издание AS Colombia.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android