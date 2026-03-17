Монтойя считает, что Ф-1 должна «указать на дверь» Ферстаппену и Норрису за неуважение

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя раскритиковал пилотов Макса Ферстаппена («Ред Булл») и Ландо Норриса («Макларен») за неуважительные высказывания в адрес нового регламента. Одержавший за карьеру семь побед в Гран-при Монтойя считает, что пилоты перешли все границы.

«В какой-то момент Формуле-1 нужно поступить так же, как это делается в спортивном мире США: тем, кто не уважает этот вид спорта, следует показать на дверь. Они могут уйти или получить штраф, чтобы по-настоящему научиться уважать то, чем занимаются. Вот что я бы сделал.

Ничего страшного, что у людей есть своё мнение. Я не говорю, что им это должно нравиться, но издеваться над Формулой-1 и сравнивать её с «Марио Карт»… Этого Формула-1 не должна допускать», — приводит слова Монтойи издание AS Colombia.