Журналист: «Астон Мартин» ищет нового руководителя команды

Известный испанский журналист Антонио Лобато заявил, что в британской команде «Астон Мартин» может произойти смена руководства.

«В «Астон Мартин» сейчас нет лидера. Мне известно, что они ищут нового руководителя команды», — заявил Лобато в прямом эфире издания SoyMotor.

В ноябре 2025 года владелец команды Лоуренс Стролл объявил о реструктуризации: Эдриан Ньюи, присоединившийся к команде в марте 2025-го, занял пост управляющего технического партнёра и руководителя команды. Энди Кауэлл, занимавший должность руководителя с января 2025 года, был переведён на позицию директора по стратегии, где отвечает за взаимодействие с «Хондой», Aramco и Valvoline. Теперь, если информация от Лобато подтвердится, это будет означать, что Стролл ищет уже третьего руководителя за полтора года.