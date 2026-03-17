Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Источник раскрыл, на сколько «Хонда» уступает конкурентам в мощности

Источник раскрыл, на сколько «Хонда» уступает конкурентам в мощности
Комментарии

Журналист Антонио Лобато рассказал о работе «Хонды», поставляющей силовые установки британской команде Формулы-1 «Астон Мартин». По его данным, отставание в мощности от конкурентов является критическим.

«Недостаток мощности силового агрегата «Хонды» намного превышает 50 лошадиных сил», — сказал Лобато в прямом эфире издания SoyMotor.

Напомним, на Гран-при Китая «Астон Мартин» стали единственной командой, чьи пилоты не добрались до финиша в полном составе (не считая «Макларенов», которые вообще не стартовали). Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл сошли из-за технических проблем. В Кубке конструкторов британская команда занимает последнее место, уступая «Кадиллаку».

Материалы по теме
Журналист: «Астон Мартин» ищет нового руководителя команды
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android