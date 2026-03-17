Источник раскрыл, на сколько «Хонда» уступает конкурентам в мощности

Журналист Антонио Лобато рассказал о работе «Хонды», поставляющей силовые установки британской команде Формулы-1 «Астон Мартин». По его данным, отставание в мощности от конкурентов является критическим.

«Недостаток мощности силового агрегата «Хонды» намного превышает 50 лошадиных сил», — сказал Лобато в прямом эфире издания SoyMotor.

Напомним, на Гран-при Китая «Астон Мартин» стали единственной командой, чьи пилоты не добрались до финиша в полном составе (не считая «Макларенов», которые вообще не стартовали). Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл сошли из-за технических проблем. В Кубке конструкторов британская команда занимает последнее место, уступая «Кадиллаку».