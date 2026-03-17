«Ещё не видел столько ошибок». Деймон Хилл — о выступлении Ферстаппена в Китае

Бывший пилот Формулы-1, а ныне телеэксперт и аналитик Деймон Хилл высказался о трудностях четырёхкратного чемпиона мира гонщика «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена на старте нынешнего сезона.

«Это ненормально для Макса. За всё время, что я смотрю за его выступлениями, я ещё не видел столько ошибок. Хотя эти ошибки могут быть и вынужденными, учитывая тот факт, что машиной очень тяжело управлять, поскольку «Ред Булл» ещё не до конца освоили управление энергией.

Ему не нравится этот вариант регламента, поэтому, возможно, дело ещё и в его настрое», — сказал Хилл в эфире Channel 4.

Ферстаппен вместе со своей дочерью Лили на отдыхе