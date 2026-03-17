«В хорошей компании». Антонелли показал фото из самолёта после первой победы в Ф-1

Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли опубликовал фотографию из самолёта после победы на Гран-при Китая. На ней Антонелли спит с медалью и рюкзаком с изображением трофея, который, вероятно, полетел отдельно от гонщика.

Фото: из личного архива Андреа Кими Антонелли

«На пути домой, в хорошей компании. Когда команда забрала трофей, но ты без него не можешь», — написал Антонелли в социальных сетях.

Андреа Кими Антонелли 19 лет. Итальянец дебютировал в Формуле-1 в 2025 году за команду «Мерседес».

15 марта 2026 года Антонелли выиграл гонку Гран-при Китая, став вторым самым молодым победителем этапа Формулы-1 в истории, уступив по этому показателю только голландцу Максу Ферстаппену.

