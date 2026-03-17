«В хорошей компании». Антонелли показал фото из самолёта после первой победы в Ф-1

«В хорошей компании». Антонелли показал фото из самолёта после первой победы в Ф-1
Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли опубликовал фотографию из самолёта после победы на Гран-при Китая. На ней Антонелли спит с медалью и рюкзаком с изображением трофея, который, вероятно, полетел отдельно от гонщика.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

Фото: из личного архива Андреа Кими Антонелли

«На пути домой, в хорошей компании. Когда команда забрала трофей, но ты без него не можешь», — написал Антонелли в социальных сетях.

Андреа Кими Антонелли 19 лет. Итальянец дебютировал в Формуле-1 в 2025 году за команду «Мерседес».

15 марта 2026 года Антонелли выиграл гонку Гран-при Китая, став вторым самым молодым победителем этапа Формулы-1 в истории, уступив по этому показателю только голландцу Максу Ферстаппену.

