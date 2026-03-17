Авто Новости

20 пилотов Формулы-Е обратились в ФИА с коллективной жалобой на организацию чемпионата

20 пилотов Формулы-Е обратились в ФИА с коллективной жалобой на организацию чемпионата
Скандальный инцидент произошёл в Формуле-Е. Все 20 пилотов, принявшие участие в нынешнем сезоне, обратились с коллективной жалобой к президенту Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеду бен Сулайему, сообщает The Race.

В частности, спортсмены выразили «растущую обеспокоенность касательно нынешнего уровня, последовательности и согласованности работы стюардов и дирекции чемпионата», а также раскритиковали гоночного директора серии Марека Ханачевски, призвав его к пересмотру действующих правил.

В число требований вошло назначение в качестве консультантов пилотов с опытом в Формуле-Е, проведение независимой проверки работы стюардов, а также организация форума между дирекцией серии и пилотами.

Ожидается, что бен Сулайем лично посетит предстоящий этап Формулы-Е в Мадриде (Испания).

