В BMW построили гоночный универсал для «24 часов Нюрбургринга». Изначально это была шутка

В BMW построили гоночный универсал для «24 часов Нюрбургринга». Изначально это была шутка
BMW M3 Touring 24H
Компания BMW представила гоночный универсал M3 Touring 24H, который примет участие в марафоне «24 часа Нюрбургринга» в середине мая. Впервые об этой машине в BMW сообщили в 2025 году в качестве первоапрельской шутки, но в итоге решили действительно реализовать проект.

Сообщение о гоночном M3 Touring впервые появилось в социальных сетях подразделения BMW M Motorsport, и охват поста, как сообщают в баварской компании, превысил полтора миллиона. Вовлечённость пользователей во много раз превзошла обычные показатели социальных сетей BMW M Motorsport, и это стало поводом для того, чтобы действительно построить такой автомобиль.

BMW M3 Touring 24H

BMW M3 Touring 24H

Фото: BMW

BMW M3 Touring 24H разработан в течение восьми месяцев на базе M4 GT3 Evo. M3 Touring 24H за 200 мм длиннее и за счёт антикрыла на 32 мм выше, чем M4 GT3 Evo. Технически автомобиль соответствует BMW M4 GT3 Evo и приводится в движение 3-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем P58 с двойным турбонаддувом мощностью до 590 л. с.

В «24 часах Нюрбургринга» автомобиль будет выступать под номером 77 в классе SPX в составе команды Schubert Motorsport. Экипаж составят заводские гонщики BMW Йенс Клингманн, Уго де Вильде, Коннор Де Филлиппи и Нил Верхаген. При этом в гонках BMW M3 Touring 24H дебютирует в рамках второго этапа серии Nürburgring Langstrecken-Serie, который пройдёт в предстоящий уикенд.

BMW M3 Touring 24H

BMW M3 Touring 24H

Фото: BMW

Отметим, что в прошлом году «24 часа Нюрбургринга» выиграл экипаж Rowe Racing на BMW M4 GT3 Evo, который пилотировали Аугусто Фарфуш, Йессе Крон, Келвин ван дер Линде и Раффаэле Марчьелло. Для автомобилей BMW это была 21-я победа в суточном марафоне на «Нордшляйфе» — баварская марка уже много лет остаётся рекордсменом гонки.

Чуть ранее стало известно, что в этом году в «24 часах Нюрбургринга» дебютирует Макс Ферстаппен — ему вместе с Лукасом Ауэром, Жюлем Гуноном и Даниэлем Хункадельей предстоит пилотировать Mercedes-AMG GT3. Гонка пройдёт 16–17 мая.

