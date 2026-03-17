«Мерседес» шуточным фото ответил Боттасу, поблагодарившему за рейс на самолёте Вольфа

Команда Формулы-1 «Мерседес» ответила своему бывшему пилоту финну Валттери Боттасу, ранее поблагодарившему её главу Тото Вольфа за рейс на частном самолёте из Шанхая (Китай).
«Спасибо, что подвёз до дома, Тото», — написал Боттас в социальных сетях, опубликовав фото.
Фото: из личного архива Валттери Боттаса
«Поправили», — ответили в пресс-службе «Мерседеса», добавив на фото пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, летевшего отдельно.
Фото: Mercedes F1 Team
Формула-1. Гран-при Китая. Основная гонка
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 56 кругов.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +5.515.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.267.
4. Шарль Леклер («Феррари») +28.894.
5. Оливер Берман («Хаас») +57.268.
6. Пьер Гасли («Альпин») +59.647.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:20.588.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1:27.247.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг.
10. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.