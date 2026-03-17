Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Мерседес» шуточным фото ответил Боттасу, поблагодарившему за рейс на самолёте Вольфа

«Мерседес» шуточным фото ответил Боттасу, поблагодарившему за рейс на самолёте Вольфа
Команда Формулы-1 «Мерседес» ответила своему бывшему пилоту финну Валттери Боттасу, ранее поблагодарившему её главу Тото Вольфа за рейс на частном самолёте из Шанхая (Китай).

«Спасибо, что подвёз до дома, Тото», — написал Боттас в социальных сетях, опубликовав фото.

Фото: из личного архива Валттери Боттаса

«Поправили», — ответили в пресс-службе «Мерседеса», добавив на фото пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, летевшего отдельно.

Фото: Mercedes F1 Team

Формула-1. Гран-при Китая. Основная гонка

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 56 кругов.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +5.515.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.267.
4. Шарль Леклер («Феррари») +28.894.
5. Оливер Берман («Хаас») +57.268.
6. Пьер Гасли («Альпин») +59.647.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:20.588.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1:27.247.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг.
10. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.

Материалы по теме
Фото
«В хорошей компании». Антонелли показал фото из самолёта после первой победы в Ф-1
