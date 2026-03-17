Глава «Макларена» Стелла: даже косвенно не говорил, что недоволен двигателем «Мерседеса»

Глава «Макларена» Андреа Стелла опроверг слухи о том, что в команде недовольны работой с двигателем «Мерседеса».

«Не думаю, что я когда-либо говорил, что недоволен [двигателем], даже косвенно. Это очень сложная установка. Когда вы находитесь в положении клиентской команды, вы должны обучаться, и это естественно.

Я не припомню сопоставимых силовых установок в прошлых чемпионатах. Вы должны пройти через обучение, и мы должны быть благодарны моторному отделу «Мерседеса» за поддержку», — приводит слова Стеллы издание Motorsport-Total.

