«Хватит». Фредерик Вассёр выступил против дальнейшего изменения старта в Ф-1

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр считает, что изменения в процедуре старта гонки должны закрепиться уже данном этапе сезона.

«Я считаю, что мы уже значительно изменили правила старта. Год назад я обратился к ФИА, поднял руку, когда вопрос касался процедуры старта, и сказал: «Ребята, это будет сложно». Ответ был понятен: «Вы должны проектировать машину в соответствии с регламентом, а не менять регламент, чтобы он соответствовал машине». Мы спроектировали машину согласно правилам. Изменение, связанное с пятисекундными синими огнями, нам нисколько не помогло. В какой-то момент нужно сказать «хватит», — приводит слова Вассёра издание RacingNews365.