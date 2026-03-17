Сайнс: люди наверху пытаются продать то, что не является правильной Формулой-1

Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс-младший признался, что недоволен серией после изменения регламента.

«Двигатели ведут себя совсем не так, как в прошлом году, хотя в Китае и не было такой разницы, как в Мельбурне. Я считаю, что в Мельбурне, Монце и Спа будут нужны изменения. Развитие [регламента] сыграет свою роль… Но я убеждён, что нынешняя Формула-1 не такая, какой её хотелось бы видеть. И я также убеждён, что люди наверху это понимают. Когда смотришь на графики и всё остальное, то понимаешь, что они изо всех пытаются продать то, что не является правильной Формулой-1, и мы все это знаем», — приводит слова Сайнса издание Crash.net.

