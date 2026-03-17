Петров и Сидоркова примут участие в первой 12-часовой гонке на выносливость на этапе РСКГ
23 мая 2026 года на подмосковном автодроме Moscow Raceway состоится уникальное событие: впервые в истории российского автоспорта в статусе этапа чемпионата России пройдёт гонка на выносливость продолжительностью 12 часов.

Фото: Пресс-служба РСКГ

Стартовав в 11:00, гонщики будут сражаться весь световой день, встретят закат в пылу борьбы и финишируют уже в глубокой темноте — в 23:00 по московскому времени. Соревнования станут лишь первым этапом серии гонок на выносливость СМП РСКГ Эндуранс и установят новый рекорд заездов на отечественных трассах.

Подобные состязания, проводившиеся ранее, длились не более шести часов, так что участников ждёт серьёзная проверка на прочность. В постоянной борьбе на трассе скорость должна сочетаться с четкой стратегией, слаженной работой механиков на пит-стопах, надёжностью техники и выверенным пилотажем.

Фото: Пресс-служба РСКГ

На старт выйдут звёздные пилоты, чьи имена знает весь мир. Виталий Петров, первый российский гонщик Формулы-1 и генеральный директор программы SMP Racing, вновь займёт место за рулём отечественного спортпрототипа BR03. Также на этих российских болидах выступят Александр Смоляр, сражавшийся в молодёжных сериях с Оскаром Пиастри, одним из нынешних лидеров Формулы-1, и самая титулованная российская гонщица Ирина Сидоркова. Она возглавит полностью женский экипаж, а её напарницей станет Виктория Блохина, ещё одна яркая представительница российского автоспорта, прекрасно зарекомендовавшая себя в международных формульных сериях.

Фото: Пресс-служба РСКГ

Предстоящая 12-часовая гонка ознаменует новый этап борьбы между российской и иностранной техникой. Против российских спортпрототипов на старт выйдут как минимум два Lamborghini Huracan GT3 и несколько Mercedes-AMG GT3. У каждого автомобиля свои преимущества, поэтому предсказать исход битвы невозможно, ведь за 12 часов на трассе может произойти всё что угодно.

Фото: Пресс-служба РСКГ

В течение 40 минут перед началом заездов зрители смогут выйти на стартовую решётку, чтобы сделать фото, взять автографы и детально рассмотреть готовящиеся к соревнованиям гоночные машины. Кроме того, каждый желающий сможет попробовать себя в роли настоящего пилота в зоне симрейсинга – на гоночных симуляторах будут доступны точные цифровые копии прототипа BR03 и трассы Moscow Raceway.

