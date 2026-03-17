«Феррари» испытает экспериментальное крыло во время съёмочного дня в Монце — Autoracer

Команда Формулы-1 «Феррари» испытает своё экспериментальное крыло с прозвищем «макарена» во время съёмочного дня в Монце, о чём сообщили в издании Autoracer.

Данное новшество итальянский коллектив уже испытывал во время предсезонных тестов в Бахрейне. Заднее крыло, изобретённое инженерами «Феррари», способно вращаться на 180 градусов из-за подвижной планки.

После тестов в Бахрейне в «Феррари» привезли данное крыло на Гран-при Китая, который прошёл с 13 по 15 марта в Шанхае, но во время единственной практики было принято решение снять его с болидов Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона и не использовать из-за возникших сложностей.

Когда «Феррари» решит провести съёмочный день, итальянские журналисты не назвали.