«У любви у нашей села батарейка». Казанский раскритиковал Формулу-1 после ГП Китая

Телекомментатор Денис Казанский раскритиковал технический регламент Формулы-1 после Гран-при Китая.
«Формула нашла себе какую-то странную формулировку в нынешнем сезоне — гонка! Ага. Гонка. Всё как пела однажды группа насекомых: «У любви у нашей села батарейка». Конечно, дело в застрявших в боксах «Макларенах». Папайя в нарезке. И уже большие сомнения, что в Японии будет что-то адекватное.
И сам формат обгонов вызывает вопросы. Мастерство пилотов с этими батарейками нивелируется. У кого пауэрбанк лучше, тот и молодец. Торжество мысли! Теперь просто боишься, что машина остановится.
И без того технически сумасшедший вид, в котором давно забыли, что лучший пилот это тот, кто просто лучше рулит, тормозит газом и умеет выбирать удачные траектории, теперь ещё БАТАРЕЙКА. Ужас», — написал Казанский в своём телеграм-канале.
- 17 марта 2026
-
18:59
-
18:26
-
18:12
-
17:57
-
17:31
-
16:51
-
15:56
-
14:46
-
13:01
-
12:36
-
11:51
-
10:25
-
09:41
-
01:01
-
00:53
-
00:17
- 16 марта 2026
-
23:43
-
22:58
-
22:39
-
22:05
-
21:53
-
21:00
-
20:52
-
20:18
-
19:30
-
19:20
-
18:52
-
18:20
-
17:51
-
17:33
-
17:20
-
16:55
-
16:25
-
15:04
-
13:51