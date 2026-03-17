«У любви у нашей села батарейка». Казанский раскритиковал Формулу-1 после ГП Китая

Телекомментатор Денис Казанский раскритиковал технический регламент Формулы-1 после Гран-при Китая.

«Формула нашла себе какую-то странную формулировку в нынешнем сезоне — гонка! Ага. Гонка. Всё как пела однажды группа насекомых: «У любви у нашей села батарейка». Конечно, дело в застрявших в боксах «Макларенах». Папайя в нарезке. И уже большие сомнения, что в Японии будет что-то адекватное.

И сам формат обгонов вызывает вопросы. Мастерство пилотов с этими батарейками нивелируется. У кого пауэрбанк лучше, тот и молодец. Торжество мысли! Теперь просто боишься, что машина остановится.

И без того технически сумасшедший вид, в котором давно забыли, что лучший пилот это тот, кто просто лучше рулит, тормозит газом и умеет выбирать удачные траектории, теперь ещё БАТАРЕЙКА. Ужас», — написал Казанский в своём телеграм-канале.