«Италия в гонках может скоро узнать своего Синнера». Туррини — о первой победе Антонелли

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини подвёл итоги Гран-при Китая Формулы-1, в котором победил Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».

«Я уже подозревал, что мне этого больше не доведётся увидеть. И вот. В Формуле-1, возможно, только что началась новая эра. Эра Андреа Кими Антонелли, Гарри Поттера из Болоньи, парня с Земли Моторов, который не случайно пилотирует супер-«Мерседес» (с их магическим режимом в квалификации). В Китае этот сорванец был просто безупречен, и в квалификации, и в гонке, если не считать испуга в концовке, вызванного эмоциями. Расселл остаётся фаворитом в борьбе за титул, но Италия в гонках может узнать скоро своего Синнера. Счастливого пути, сынок.

Добавлю кое-что. Все оговорки (эвфемизм!) по поводу «Серебряных стрел» ничего не отнимают у Кими, и я не согласен с теми, кто принижает его достижение. Полная свобода не соглашаться, разумеется: вежливо, как обычно. Я был там в Малайзии 20 лет назад, 19 марта 2006 года, когда победил мой друг Физикелла. Последний итальянец, поднявшийся на высшую ступень подиума.

Я родился и умру тифози «Феррари». И я итальянец. Мне никогда не доводилось за свою слишком долгую карьеру рассказывать, что у Чиччо Аскари появился наследник. Кто знает, может быть, у меня ещё будет на это время.

По всем «регламентным» вопросам моя позиция известна. Посмотрим, скорректируют ли по ходу дела «магический трюк» «Мерседеса». И две гонки, которые отменяются из-за войны, возможно, дают дополнительный шанс тем, кто их нагоняет. Недопустимо то, что случилось с «Маклареном». Великолепен Медвежонок Берман. До скорого», — написал Туррини в своём блоге.