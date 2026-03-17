«У Сайнса всё кипит внутри». Туррини оценил нынешнюю форму Хэмилтона в «Феррари»

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини высказался о семикратном чемпионе Формулы-1 после первого подиума за «Феррари» на Гран-при Китая.

«О «Феррари» скажу, что борьба корпус в корпус между Хэмилтоном и Леклером заставила моё давление подскочить до небес! Я уважаю решение Вассёра позволить пилотам сражаться друг с другом. Пока они не выбивают друг друга…

От Кими до Ким [Кардашьян]: иными словами, несмотря на глупые шутки, баронет вернулся. Это заметно. Он чувствует себя на подъёме. Первый подиум в «Феррари» после череды разочарований. У Карлито [Сайнса], наверное, всё кипит внутри, и я его понимаю, но иметь двух топ-пилотов, а не одного — это хорошо.

Заслуживает внимания и заявление Вассёра о превосходстве «Серебряных стрел» не только в мощности двигателя», — написал Туррини в своей колонке.