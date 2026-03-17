Матч-центр:
Главная Авто Новости

Вильнёв объяснил, почему Леклеру и Хэмилтону нужно поменьше бороться друг с другом

Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв высказался о борьбе на Гран-при Китая между пилотами «Феррари» Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«Льюис был довольно хладнокровен, занимался своим делом и не позволял Антонелли слишком сильно оторваться. Но затем Леклер решил не играть в командную игру, а сыграл в свою собственную, застав его врасплох, хотя он и должен был этого ожидать. То же самое произошло и в спринте.

В итоге всё обошлось, однако это было чересчур и разрушило гонку «Феррари». Они шли на втором и третьем местах, так жестко борясь друг с другом, что уничтожили свои шины. В какой-то момент, если вы постоянно отнимаете друг у друга время на круге, это позволяет «Мерседесу» уйти в отрыв, а они не так уж далеко от них со своей машиной, способной бороться. «Мерседесу» стоит немного беспокоиться о том, что «Феррари» вернётся на один ряд с ними, потому что они не так уж сильно отстают по очкам», — приводит слова Вильнёва Sky Sports.

