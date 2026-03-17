«Досадно видеть его в «Мерседесе». Экс-президент «Феррари» — о победе Антонелли в Китае
Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло отреагировал на победу итальянца Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» на Гран-при Китая Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«Меня тронула его победа. Это 19-летний парень, который постоянно прогрессирует. У него были проблемы на старте, и тем не менее он не пал духом: вышел в лидеры и уверенно вёл гонку, ошибившись только в конце. Он проявил зрелость и хладнокровие, нетипичные для итальянца и, главное, нетипичные для его возраста. У него крепкая почва под ногами, надеюсь, он всегда таким останется, предпосылки для этого есть.

Но мне немного досадно видеть его в «Мерседесе». Я бы предпочёл его в «Феррари», однако взять такого, как он, и сразу посадить в «Феррари» означало бы уничтожить его: на него легло бы гигантское давление. Я бы посоветовал ему продолжать совершенствоваться, потому что при всём уважении он был безупречен за рулём машины, которая была явно быстрее остальных. Я видел много пилотов, которые мнили себя феноменами после нескольких Гран-при. Но Кими другой», — приводит слова ди Монтедземоло Sky Sport Italia.

Материалы по теме
«Италия в гонках может скоро узнать своего Синнера». Туррини — о первой победе Антонелли
