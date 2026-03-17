Сайнс высказался о проблемах «Уильямса» в сезоне-2026

Испанский гонщик команды Формулы-1 «Уильямс» Карлос Сайнс высказался о проблемах коллектива в сезоне-2026 после Гран-при Китая.

«Мы знаем, что мы слишком медленны по сравнению с тем, где хотели бы быть, где ожидали оказаться. Частично это проблема с перевесом, который нам нужно как можно скорее убрать из машины. Но другая часть, очень бо́льшая часть, — это прижимная сила, которую нам нужно улучшить.

В Китае наша машина не была самой надёжной. Алекс не вышел на старт в гонке, а я пропустил так много свободных практик и столкнулся с таким количеством проблем… Честно говоря, нам нужно поднимать уровень, потому что у нас слишком много проблем в слишком многих областях. Как команде нам нужно копать глубже и глубже.

Я надеюсь, что эти два очка послужат мотивацией, своего рода бонусом для всех вернуться на базу и начать ещё продуктивнее работать. Это не то место, где мы хотели быть и где мы говорили, что будем в этом сезоне», — приводит слова Сайнса RacingNews365.