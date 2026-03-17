Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сайнс высказался о проблемах «Уильямса» в сезоне-2026

Испанский гонщик команды Формулы-1 «Уильямс» Карлос Сайнс высказался о проблемах коллектива в сезоне-2026 после Гран-при Китая.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«Мы знаем, что мы слишком медленны по сравнению с тем, где хотели бы быть, где ожидали оказаться. Частично это проблема с перевесом, который нам нужно как можно скорее убрать из машины. Но другая часть, очень бо́льшая часть, — это прижимная сила, которую нам нужно улучшить.

В Китае наша машина не была самой надёжной. Алекс не вышел на старт в гонке, а я пропустил так много свободных практик и столкнулся с таким количеством проблем… Честно говоря, нам нужно поднимать уровень, потому что у нас слишком много проблем в слишком многих областях. Как команде нам нужно копать глубже и глубже.

Я надеюсь, что эти два очка послужат мотивацией, своего рода бонусом для всех вернуться на базу и начать ещё продуктивнее работать. Это не то место, где мы хотели быть и где мы говорили, что будем в этом сезоне», — приводит слова Сайнса RacingNews365.

