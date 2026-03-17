Хэмилтон — о подиуме в Китае: по сравнению со многими этапами карьеры — самая сложная цель

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» высказался о первом подиуме на Гран-при в составе итальянского коллектива.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«Думаю, я вступил в сезон с той уверенностью, которая была у меня раньше, и, считаю, я её придерживаюсь. По сравнению со многими этапами моей карьеры, просто попадание на подиум сейчас — самая сложная задача, и добиться этого было самым большим вызовом, и мне просто нужно было выждать время. Думаю, в начале сезона я действительно развил этот позитивный настрой и продолжаю его придерживаться», — приводит слова Хэмилтона издание Sky Sports.

