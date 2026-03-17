Главная Авто Новости

Журналист назвал, кем Стролл хочет заменить Ньюи на должности руководителя «Астон Мартин»

Журналист назвал, кем Стролл хочет заменить Ньюи на должности руководителя «Астон Мартин»
Известный испанский журналист Антонио Лобато во время своей трансляции на YouTube-канале SoyMotor высказался о поисках владельцем команды Формулы-1 «Астон Мартин» Лоуренсом Строллом нового руководителя вместо Эдриана Ньюи.

По данным Антонио, бывший руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер точно не является претендентом на эту роль. Но бывший руководитель «Макларена» Андрес Зайдль является одним из вариантов, который рассматривает Лоуренс Стролл. При этом всём Лобато напомнил, что в команде продолжают работать Энди Кауэлл и Майк Крак, которые занимали ранее должность руководителя «Астон Мартин».

Ньюи же, в свою очередь, вернётся к обязанностям главного конструктора и не будет отвлекаться на функции руководителя.

Материалы по теме
9 интриг сезона Ф-1: кто отберёт титул у Норриса и справятся ли Льюис и «Астон Мартин»?
