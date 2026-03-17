Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ничего не выигрывают с 2008-го». Бинотто — о работе в «Ауди» в сравнении с «Феррари»

Комментарии

Главный операционный и главный технический директор «Ауди» Маттиа Бинотто высказался о работе в немецком коллективе.

«Смотреть на «Феррари» как на образец для подражания, чтобы привести «Ауди» к успеху? Зачем мне это делать? Они ничего не выигрывают с 2008 года. Я хочу, чтобы побеждала «Ауди». Моя роль в этой команде другая, и меняется прежде всего культура. В «Ауди» процессов не существовало, только пробовали, и всё. Не было необходимости в плане для достижения целей, в то время как в «Ауди» прежде всего есть планы. Без плана не действуют.

Я очень доволен тем, как работает команда, но что касается двигателя, я осознаю, что мы не сможем быть лучшими в 2026 году. План рассчитан на три года на разработку и выстраивание процессов и два – на укрепление, чтобы начать бороться за титул», — приводит слова Бинотто L'Equipe.

Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android