«Форд» и «Мерседес» поняли, за счёт чего «Феррари» доминирует на стартах

«Форд» и «Мерседес» поняли, за счёт чего «Феррари» доминирует на стартах
Инженеры команд Формулы-1 «Форд» и «Мерседес» смогли понять, за счёт чего «Феррари» удаётся доминировать на стартах, сообщил аккаунт Virutas de Goma в социальной сети Х.

«Преимущество «Феррари» обусловлено наличием в турбокомпрессоре регулируемого выпускного клапана, известного как перепускной клапан. «Форд» и «Мерседес» тоже изучают эту технологию, но внедрят её не раньше 2027 года. Обычно такие клапаны фиксированы и сбрасывают давление при отпускании педали газа. Это крайне редкая комбинация. Возможно, это вообще первый случай применения такого элемента в Формуле-1… он действительно необычен и экзотичен», — говорится в сообщении.

