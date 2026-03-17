В «Астон Мартин» прокомментировали работу Ньюи в роли руководителя команды

Главный инженер команды «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал форму коллектива после второго этапа сезона-2026 Гран-при Китая, где Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл сошли.
«Думаю, люди посмеялись бы, если бы я сказал, что мы прогрессировали, однако мы многому научились, просто накатывая круги и участвуя в сессиях. Вибрации в основном влияют на нашу надёжность, это не то, что стоит нам секунд. Если мы сможем скоро улучшить ситуацию, это, конечно, поможет. Пилоты вкладывают в это много энергии, они профессиональные спортсмены, но также и человеческие существа, ситуация сейчас трудная.
Работа Эдриана в роли руководителя? Был разработан план, куда ему нужно ехать, а куда — нет, так что мы его не меняли. Мне нужно было бы пересмотреть планы, однако всегда было ясно, что Ньюи не будет присутствовать на всех гонках в этом году. В наши дни, со всеми этими современными методами связи, на самом деле неважно, где находятся люди. На этих выходных он был в курсе всего», — приводит слова Крака издание RacingNews365.
- 18 марта 2026
