Жак Вильнёв оценил новый регламент Формулы-1

Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв после Гран-при Китая высказался о техническом регламенте.

«Это другие гонки, но это весело. Так чего вы хотите? Хотите хорошее шоу? У нас есть хорошее шоу. Погодите. Погодите. Если бы вы в наше время был такой регламент и вы бы спросили наше мнение о нём, то, думаю, и я, и Ральф [Шумахер] ненавидели бы его. Мы пришли в гонки, и они были жёсткими и суровыми, а сейчас всё другое. Пилотам нужен другой набор навыков. Но вы всё ещё видите лучших впереди.

Первые две гонки выдались весёлыми, потому что это ново, мы не знаем, чего ожидать. Однако если у нас будет 10 гонок с точно таким же раскладом, в какой-то момент это станет избитым. Разница, когда они используют энергию и берегут её, огромна. Сейчас это весело. Посмотрим, как это будет развиваться», — сказал Вильнёв в эфире Sky Sport Germany.