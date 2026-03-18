Инсайдер: перевес машины обходится «Уильямсу» примерно в секунду на круге

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, британец Джолион Палмер высказался о проблемах «Уильямса» на старте нынешнего сезона.

«Я слышал в Бахрейне, что машина в этом году тяжелее, чем в прошлом. И не забывайте, что лимит веса снизился на 32 кг. Это кошмар. Вот с чем им приходится иметь дело.

Перевес — это естественный штраф. Он обходится примерно в секунду на круге. Возможно, можно снять датчики, которые стоят на тестах, и немного уменьшить вес.

«Уильямс» надеется успеть к Майами. Теперь, имея немного больше времени, у них появится возможность снизить вес машины. Но речь не идёт об одном волшебном решении», — сказал Палмер в подкасте F1 Nation.

