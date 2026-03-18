Экс-пилот Ф-1 — о критике Ферстаппеном регламента: если кто и может судить, то это он

Бывший пилот Формулы-1, а ныне аналитик Кристиан Даннер отреагировал на критику нового регламента серии четырёхкратным чемпионом мира нидерландцем Максом Ферстаппеном.

«Макс ни при каких обстоятельствах не потеряет окончательного интереса к Формуле-1. И ему нужно отдать должное, он честный парень. Он всегда чётко выражал своё мнение, и он достаточно компетентен, чтобы судить.

Не думаю, что критика как-то связана с его положением, с тем фактом, что он сейчас не находится впереди. Таково его честное мнение. Если кто и может судить, то чемпион последних лет», — приводит слова Даннера Sport.de.

