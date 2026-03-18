Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Этому нельзя научиться». Тото Вольф объяснил, что нужно для чемпионства в Ф-1

Комментарии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф объяснил, что необходимо пилоту для того, чтобы стать чемпионом Формулы-1.

«Гонщик способен многому научиться. Если вы проедете множество кругов в любой категории, будь то картинг или «формульная» серия, вы достигните определённого уровня. Чему вы не можете научиться, это чистой скорости, и вы видите это в любой категории. Вы можете выиграть Гран-при без неё, возможно, даже побороться за чемпионство, если у вас есть хорошая машина и удача. Но она нужна, чтобы стать великим чемпионом, хоть её одной и недостаточно. Нужны зрелость, характер, скромность и интеллект. А также участие по отношению к команде… Есть около 20 вещей, необходимых для того, чтобы стать чемпионом мира, но таланту нельзя научиться», — приводит слова Вольфа издание FormulaPassion.

Материалы по теме
«Мерседес» шуточным фото ответил Боттасу, поблагодарившему за рейс на самолёте Вольфа
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android