«Этому нельзя научиться». Тото Вольф объяснил, что нужно для чемпионства в Ф-1

Глава «Мерседеса» Тото Вольф объяснил, что необходимо пилоту для того, чтобы стать чемпионом Формулы-1.

«Гонщик способен многому научиться. Если вы проедете множество кругов в любой категории, будь то картинг или «формульная» серия, вы достигните определённого уровня. Чему вы не можете научиться, это чистой скорости, и вы видите это в любой категории. Вы можете выиграть Гран-при без неё, возможно, даже побороться за чемпионство, если у вас есть хорошая машина и удача. Но она нужна, чтобы стать великим чемпионом, хоть её одной и недостаточно. Нужны зрелость, характер, скромность и интеллект. А также участие по отношению к команде… Есть около 20 вещей, необходимых для того, чтобы стать чемпионом мира, но таланту нельзя научиться», — приводит слова Вольфа издание FormulaPassion.