Вильнёв: Берман намного лучше Окона с точки зрения гоночного мастерства

Чемпион мира канадец Жак Вильнёв считает, что пилот «Хааса» француз Эстебан Окон не справляется с конкуренцией со стороны британского напарника Оливера Бермана.

«Берман отлично удерживает Окона под контролем. У Окона гораздо больше опыта, но, если смотреть на их гоночное мастерство, Берман намного лучше. Окон же часто ставит себя в невыгодную позицию, с начала карьеры в Ф-1. Он располагает машину там, где не должен, путается в поворотах и оказывается в стене, либо врезается в другую машину.

Когда вы оказываетесь в нетоповой команде, нет никаких гарантий. С заводской команды можно спуститься в «Хаас» или «Уильямс», но у него нет вариантов», — приводит слова Вильнёва Sky Sports.