Култхард: Ферстаппен и Норрис не поднимали шум из-за того, что перестали выигрывать

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик Дэвид Култхард отреагировал на критику нового регламента со стороны чемпионов мира Макса Ферстаппена и Ландо Норриса.

«Да, Макс был довольно резок. Но должны ли мы задавать вопросы четырёхкратному чемпиону мира? Стоит ли нам сомневаться? А делать это в отношении чемпиона мира Ландо Норриса? Они не поднимали шум из-за того, что перестали выигрывать гонки. Они подняли шум, потому что так считают.

Я считаю, что ситуация изменится, кое-какие правки будут внесены, особенно в квалификацию, но мы должны согласиться, что эта новая Формула-1 определённо дала нам больше экшена на трассе», — сказал Култхард в подкасте Up The Speed.