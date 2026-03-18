Ральф Шумахер: Антонелли определённо можно назвать особенным гонщиком

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик Ральф Шумахер высказался о первой победе 19-летнего гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на этапе серии Гран-при.

«Антонелли определённо можно назвать особенным гонщиком. Очевидно, ему потребовалось время, чтобы достичь этого. Не стоит об этом забывать. В прошлом году машина не была такой требовательной, ей было легко управлять, однако у него возникли трудности. После этого он поднял темп.

Я бы не стал сейчас оказывать на него давление и сравнивать с Михаэлем [Шумахером], у которого была единственная в своём роде карьера. Не думаю, что это было бы обоснованно на данном этапе. Но верю, что у него большое будущее», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.