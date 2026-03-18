Хэмилтон — о форме в «Феррари»: вернулся на свой лучший уровень и ментально, и физически

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон заявил, что после первого подиума в составе «Феррари» чувствует себя на пике формы. Британец финишировал третьим на Гран-при Китая, опередив напарника Шарля Леклера в очной борьбе.

«Я начал это путешествие, эту мечту — перейти в «Феррари» и подняться с ними на высшую ступень. Этот подиум занял больше времени, чем надеялся. После трудного прошлого года испытываю огромную гордость от того, что участвую в развитии команды и работаю с ними. Это большая честь — быть частью этого бренда. Они предоставили нам действительно надёжную машину.

Я определённо чувствую, что вернулся на свой лучший уровень и ментально, и физически. Но есть ещё куда расти. Тренировки этой зимой были самыми тяжёлыми и интенсивными в моей жизни. Наверное, это связано с возрастом — восстанавливаться теперь дольше. Но мне удалось собрать всё воедино», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport.

41-летний гонщик также отметил прогресс во взаимодействии с командой, особенно с новым гоночным инженером Карло Санти, и поблагодарил инженеров за учёт его пожеланий при доработке машины. В свою очередь, руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр связал прогресс Хэмилтона с тем, что британец наконец смог полноценно включиться в развитие болида.