Хэмилтон — о форме в «Феррари»: вернулся на свой лучший уровень и ментально, и физически

Хэмилтон — о форме в «Феррари»: вернулся на свой лучший уровень и ментально, и физически
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон заявил, что после первого подиума в составе «Феррари» чувствует себя на пике формы. Британец финишировал третьим на Гран-при Китая, опередив напарника Шарля Леклера в очной борьбе.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«Я начал это путешествие, эту мечту — перейти в «Феррари» и подняться с ними на высшую ступень. Этот подиум занял больше времени, чем надеялся. После трудного прошлого года испытываю огромную гордость от того, что участвую в развитии команды и работаю с ними. Это большая честь — быть частью этого бренда. Они предоставили нам действительно надёжную машину.

Я определённо чувствую, что вернулся на свой лучший уровень и ментально, и физически. Но есть ещё куда расти. Тренировки этой зимой были самыми тяжёлыми и интенсивными в моей жизни. Наверное, это связано с возрастом — восстанавливаться теперь дольше. Но мне удалось собрать всё воедино», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport.

41-летний гонщик также отметил прогресс во взаимодействии с командой, особенно с новым гоночным инженером Карло Санти, и поблагодарил инженеров за учёт его пожеланий при доработке машины. В свою очередь, руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр связал прогресс Хэмилтона с тем, что британец наконец смог полноценно включиться в развитие болида.

Сейчас читают:
Есть ли ещё у Норриса шанс сохранить титул и нужна ли «Феррари» командная тактика? Разбор
Эксклюзив
Есть ли ещё у Норриса шанс сохранить титул и нужна ли «Феррари» командная тактика? Разбор
