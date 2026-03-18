«Должен прекратить ныть». Ральф Шумахер — о критике Ферстаппеном нового регламента

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал Макса Ферстаппена за нападки на новый технический регламент и призвал четырёхкратного чемпиона сосредоточиться на помощи «Ред Булл».

«Макс доказал, что он быстрейший гонщик. Но сейчас он должен помогать своей команде, у которой проблемы, и прекратить ныть. Тот факт, что он хочет участвовать ещё и в другой гоночной серии… Можно делать, но это необязательно», — заявил Шумахер в прямом эфире Sky Germany, имея в виду планы Ферстаппена стартовать в 24-часовой гонке на Нюрбургринге.

Экс-пилот также напомнил, новые правила были утверждены четыре года назад, и все команды знали о них заранее.