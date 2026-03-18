ФИА может отстранить «Астон Мартин» от гонок из-за угрозы здоровью пилотов — источник

Международная автомобильная федерация (ФИА) изучает данные телеметрии болидов «Астон Мартин» после Гран-при Китая, где пилоты команды Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл сошли из-за критических вибраций силовой установки. Если техническая проблема создаёт угрозу безопасности гонщиков, ФИА имеет право в одностороннем порядке отстранить команду от соревнований. Об этом сообщает Formula Technica.

В Шанхае Алонсо сошёл на 32-м круге, потеряв чувствительность рук и ног. На онборде видно, как на прямых двукратный чемпион мира снимает руки с руля, чтобы размять их. На 20-м круге он сообщил по радио о «парализующем покалывании» в конечностях. Стролл прекратил участие в гонке на девятом круге из-за разрушения батареи, вызванного теми же вибрациями.

Источник проблемы — хроническая перегрузка MGU-K, порождающая высокочастотные колебания, которые распространяются по кузову, педалям и сиденью. Перед этапом в Китае инженеры «Хонды» попытались снизить вибрации, «придушив» двигатель, но это привело к невозможности полноценно заряжать батарею. При запросе дополнительной мощности вибрации возвращаются.

Проблема носит структурный характер — при резком ускорении машина буквально «разваливается на части». Если «Астон Мартин» и «Хонда» не найдут решение, ФИА может снять команду с гонок до устранения неполадок.