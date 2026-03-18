Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В «Астон Мартин» призвали не давить на пилотов после лаконичного интервью Лэнса Стролла

В «Астон Мартин» призвали не давить на пилотов после лаконичного интервью Лэнса Стролла
Главный инженер команды «Астон Мартин» Майк Крак обратился к журналистам с просьбой проявлять снисходительность к пилотам команды после того, как Лэнс Стролл дал предельно краткое интервью по итогам квалификации в Китае.

«Для гонщиков это тяжелее всего. Я уже говорил это и повторюсь. Надеюсь, это будет просьбой и к вам. Пилоты ничего не могут поделать, они на виду, им задают провокационные вопросы.

Вчера я слышал жалобы, что Лэнс не давал развёрнутых ответов. Нужно понимать ситуацию. Это спортивное соревнование, здесь есть эмоции. Мы все здесь из-за эмоций, а ещё никто не хочет бороться в хвосте.

Они вкладывают столько энергии. Им часто задают неуместные вопросы. Можно сказать, что они профессиональные спортсмены, но они тоже люди.

Помогите нам, пожалуйста. Ситуация тяжёлая, но если мы проявим немного понимания к гонщикам, это поможет всем», — приводит слова Крака издание PlanetF1.

9 интриг сезона Ф-1: кто отберёт титул у Норриса и справятся ли Льюис и «Астон Мартин»?
